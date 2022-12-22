В Мозырском драматическом театре рассказали, зачем нужно читать сказки. Сегодня в театре прошел генеральный прогон новогоднего представления

Если ребенок перестанет читать книги, заменит их гаджетами, наступит страшный, ужасный день. Но такого никогда не произойдет, уверены московский автор пьесы Олег Пичурин и мозырский режиссер Светлана Джелиева. Сюжет новогодней сказки прост. Девочка Даша перестала читать, у нее в голове перепутались сюжеты, герои, истории. Этим сразу же воспользовались тёмные силы – Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Горыныч и прочая нечисть. А помогает девочке Учёный Кот. Спектакль «День, когда перестали читать сказки» будет интересен и полезен и детям, и взрослым, каждый найдёт здесь что-то своё, получит удовольствие, и захочет прочитать какую-нибудь добрую сказку, а еще поверить в волшебство и чудеса, которых так хочется под Новый год и Рождество. В спектакле всё весело, смешно, наивно! Предупреждаем, это не назидательная сказка, каждый волен делать свой выбор. Все подробности вы увидите, придя в театр! Вас, конечно, обязательно встретят сказочные персонажи: Дед Мороз и его внучка Снегурочка! В программе – хороводы у елки, веселые игры и забавные приключения. Так что планируя новогоднее время отмечайте: пунктом первым у каждого родителя в этом году (и во все последующие) должно быть посещение новогодних утренника и сказки в театре нашего города!