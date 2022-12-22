Молодых, креативных, талантливых ребят со всего Полесского собрал зональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». 15 разработок, направленных на то, чтобы сделать жизнь лучше, проще, экологичнее. По правилам, к участию допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 года, авторские коллективы и молодые ученые. Сферы разработок разнообразны: энергетика, агропромышленные технологии, производство, медицина, общество, экономика и соцсфера. В этот раз был представлен проект работников Мозырского НПЗ.
Представитель Калинковичей Никита Малащенко презентовал проект «Энергомодуль». Мобильное портативное устройство крепится на руку и заряжается во время движения. Школьница из Петрикова представила экологичную альтернативу создания удобрений длительного действия, где в качестве биоразлогаемой оболочки – желатин. Все проекты заслуживают внимания.
Республиканский проект «100 идей для Беларуси» проводится уже в 12 раз, реализуется Белорусским республиканским Союзом молодежи, Государственным комитетом по науке и технологиям и с этого года НАН Беларуси при поддержке Министерства образования. Победителей выберет компетентное жюри. Именно эти ребята со своими проектами поедут на следующий областной этап.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
«100 идей для Беларуси». Зональный этап республиканского конкурса
Молодых, креативных, талантливых ребят со всего Полесского собрал зональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». 15 разработок, направленных на то, чтобы сделать жизнь лучше, проще, экологичнее. По правилам, к участию допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 года, авторские коллективы и молодые ученые. Сферы разработок разнообразны: энергетика, агропромышленные технологии, производство, медицина, общество, экономика и соцсфера. В этот раз был представлен проект работников Мозырского НПЗ.