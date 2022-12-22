Новогодний утренник в центре коррекционно-развивающего обучения

Невероятно добрые, улыбчивые, талантливые и открытые этому миру дети. Каждый из них, несомненно, обладает врожденным артистизмом. Еще за кулисами им не терпелось попасть на сцену и продемонстрировать зрителям свои номера. Сегодня в городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Новогодний концерт. И его воспитанники – главные герои этого праздника. Детей и педагогов на импровизированной сцене поровну. Танцуют в парах, поют хором, участвуют в театральных сценках. Кстати, некоторые ребята выступали перед зрителями впервые. Но, стоит сказать, справились они со всеми задачами на славу. А есть и те, кто уже привык слышать аплодисменты. Среди выступающих — коллектив инклюзивного творчества «Вяселка». Песни и танцы уже стали частью жизни этих ребят. Эти ребята не осваивают обычную школьную программу, не посещают обычные школы и обычные детские сады. Но концертная суета приносит им такие важные положительные эмоции. Творчество помогает особенным детям расширить границы мира, легче идти на контакт, творить и развивать свои навыки.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ