22 декабря, в один из самых коротких световых дней в году, отмечается День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Все причастные к свету, теплу и уюту Мозыря собрались в городском Дворце культуры

Есть такая профессия – Родину освещать. 22 декабря в Беларуси празднуют День энергетика. В этом году праздник двойной – 60 лет исполняется Гомельской энергосистеме. Торжественное собрание по случаю прошло в Городском Дворце культуры. Поздравления принимали профессионалы, которые делают нашу жизнь комфортной. Благодаря их труду освещаются и отапливаются дома, больницы, школы, детские сады. Бесперебойно работают организации и предприятия – от самых маленьких до промышленных гигантов.

Выбор даты для празднования Дня энергетика не случаен: 22 декабря – самый короткий световой день в году. В адрес каждого сотрудника сферы сегодня звучат многочисленные слова поздравлений.

По доброй многолетней традиции, лучших представителей энергетической отрасли в этот день отмечают высокими наградами и подарками. На сцену Городского Дворца культуры один за одним поднимались инженеры и мастера, водители и диспетчеры, электромонтеры и руководители служб. Под теплые аплодисменты коллег им вручали почетные грамоты и благодарности за профессионализм и добросовестный труд. Творческий подарок энергетикам Мозырщины подготовили коллективы ГДК.