Что будет со старым мостом? 72 месяца ремонта

Мозырский мост, второй по величине в республике, 1958 года рождения, точнее постройки. Возраст весьма почтенный, плюс и рассчитан он тогда был не на столь интенсивный транспортный поток. По данным на 2018, в сутки через мозырский мост проходит в среднем 11 тысяч единиц различного вида транспорта. Специалисты провели, так сказать, медосмотр, комплексное обследование, выявили ряд дефектов. К тому же постройка, соединяющая левый и правый берега Припяти, не соответствует современным нормам судоходства. Предварительное будущее моста обсудили на заседании комиссии по ЧС, которое провел заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер. На совещание собрались представители различных служб и организаций. В отдаленной перспективе в городе будет параллельно с нынешним построен новый мост. Однако в ближайшее время старый мост ожидает глобальная реконструкция. Подробности рассказал главный инженер Дорожно-эксплуатационного участка № 43 Максим Демков. Будет произведен разбор до опор верхней части, опоры усилят и нарастят в высоту. Предварительно, ремонтные работы займут 72 месяца, то есть 6 лет. Планируется, что начнутся они ближе к осени 2023. Когда будут согласованы все строительные нюансы, специалисты начнут разрабатывать временные логистические новшества, вызванные полным закрытием моста на реконструкцию.