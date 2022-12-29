За минувшие сутки на Гомельщине произошло 2 ДТП, есть пострадавшие

29 декабря примерно в 10:40 в Калинковичах 53-летний пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Потеряв равновесие, мужчина упал на проезжую часть, ударившись лицом о прицеп грузового автомобиля «МАЗ» под управлением 46-летнего водителя, который завершал проезд перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.