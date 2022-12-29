«Елка желаний» от коллектива Мозырского НПЗ

Марафон исполнения желаний продолжается в предновогодние дни. Мозырские нефтепереработчики накануне побывали в детском доме, и привезли подарки, которые собрали в рамках акции «Елка желаний».

Стать посланником от главного зимнего волшебника – миссия особенная. Она, пожалуй, будет сложнее производства нефтепродуктов. Ведь, чтобы исполнить детские мечты, мало знать химические формулы и тонкости создания бензинов. Тут на первый план выходят чувства и эмоции, желание дарить любовь и заботу.

А начиналось всё в середине декабря, когда на Мозырском НПЗ появилась новая корпоративная традиция. В фойе заводоуправления поставили новогоднюю ёлку. Рядом со стильными игрушками на ней – письма от воспитанников детского дома. Мальчики и девочки разного возраста искренне и трогательно писали Деду Морозу о заветных желаниях. Инициаторы акции были в ее успехе уверены, но такого отклика, наверное, и не ожидали! Письма с «Елки желаний» заводчане разобрали в считанные минуты. Каждый хотел почувствовать себя немного волшебником.

Новый год – время маленьких и больших чудес. В этом убедился каждый участник «Елки желаний» и каждый ее адресат. Мечты у воспитанников детского дома простые: наборы для творчества, косметика, красивые аксессуары, наушники, куклы и машинки… Всё то, что ждет под елочкой каждый ребенок.

Ребята, по традиции, приготовили для гостей свой подарок – творческий. Много пели и танцевали, благодарили и желали исполнения желаний в новом году. В канун новогодних праздников в Мозырский детский дом приезжает много гостей. Но эта встреча, по-особенному, теплая и душевная. Настоящий искренний праздник, с атмосферой чуда, которое должно прийти к каждому.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, ТКМ