Сказочные герои и почетные гости посетили новогодний утренник в центре реабилитации для детей и молодых инвалидов «Радуга»

Утренник в центре реабилитации для детей и молодых инвалидов «Радуга» — еще одно мероприятие республиканской акции «Наши дети». Гостей в актовом зале центра собралось немало. Кто-то лично пришел на праздник, кто-то передал подарки накануне. Воспитанникам «Радуги» необходимы особое медицинское внимание, забота и лечение. Но, как и все дети, они верят в чудеса.

В числе добрых волшебников – коллективы совхоз-комбината «Заря», Мозырского НПЗ, УМ-58, Мозырского ДСК и другие. А вот праздничную программу подготовили своими силами: на импровизированной сцене – воспитанники и сотрудники «Радуги». А еще родители особенных деток. Для них – это хорошая возможность отвлечься от будничных проблем и, пусть и ненадолго, окунуться в веселую креативную атмосферу. Лучшим подарком для всех стали позитивные эмоции всех участников утренника.