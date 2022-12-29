Новогодний утренник организовало для ребят из Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Гомельское отделение Белорусского Фонда мира

В этом предновогоднем сезоне рейтинг по количеству проведенных утренников, безусловно, возглавляет Мозырский драмтеатр. Это вполне логично. Отреставрированное по всей строительной моде здание уже само по себе создает праздничную атмосферу. Утренник, организованный «Гомельским областным отделением общественного объединения «Белорусский фонд мира» собрал десятки ребят из Мозырского, Ельского и Наровлянского районов и, конечно, почетных гостей.

Традиционные участники мозырских светских мероприятий – представители духовенства. Священнослужители дают напутствие ребятам и благословляют их на наступающий год.

Самый мирный мозырский утренник, ведь организатор же, – Фонд мира – получился колоритно-белорусским. Помимо традиционных новогодних персонажей Деда Мороза и его внучки, так сказать, праздничными спикерами стали Гаспадыня Замкавай гары, Хатница и Коза. Загадки, конкурсы на белорусские тематику, а еще национальные танцы, праздники и обряды. Юным участникам было, действительно, весело. После интерактивного утренника ребят пригласили в зрительный зал для просмотра спектакля «День, когда перестали читать сказки».

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ