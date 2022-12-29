Молодежь Мозырского и Калинковичского районов собралась вместе, чтобы обсудить вопросы дальнейшего регионального сотрудничества

Преддверие Нового года – это, наверное, самое подходящее время как минимум для двух вещей. Во-первых, подвести итоги уходящего года. Во-вторых, обозначить планы на будущее. Это и стало причиной прошедшего накануне форума молодежи Мозырского и Калинковичского районов. И маршрут его, стоит сказать, довольно символичен. Молодые люди посетили Курган Славы, где приняли участие в митинге, посвященном году исторической памяти и 100летию образования СССР.

После мемориального комплекса участники форума отправились в следующее знаковое для Мозырщины место — Свято-Михайловский собор. Стоит сказать, для экскурсии его выбрали не случайно. Не так давно в педагогическом университете прошли уже ставшие традиционными Туровские епархиальные образовательные чтения.

Стоит сказать, в Мозырском районе уже успели оценить такую вот новую форму работы с молодежью.

Далее по плану – отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения и эколого-культурный центр. Неудивительно, что такие встречи планируют сделать традиционными. В январе следующего года уже Калинковичский район станет площадкой для этого регионального форума.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ