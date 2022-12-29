Веселый детский смех, игры, конкурсы, интересные задания и сладкие подарки. В драмтеатре прошел новогодний праздник для особенных деток, с инвалидностью… Его посетило руководство района.

Человеку вера в магию и волшебство порой очень необходима. Особенно это касается взрослых. И тут, стоит сказать, им нужно поучиться у этих ребят. Вот они с самой искренней и неподдельной верой в глазах ждут, что чудо вот-вот случится. Сегодня для детей с инвалидностью в зале драмтеатра праздничный, новогодний концерт. Игры, интересные задания и конкурсы. Зал полон веселого детского смеха. А после всех активностей самое время для просмотра доброй, новогодней сказки. Но и это не все сюрпризы. Каждый маленький участник после новогоднего представления получил сладкий подарок. Вот они, чудеса, вера в которые, вырастающая из детского ожидания новогодней сказки, никогда не должна исчезать.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ