Волонтерское движение в Мозырском педагогическом – это не просто движение, это стиль жизни сотен студентов. Отчетное мероприятие прошло накануне нового года добрых дел

Эти студенты реализуют различные проекты, решают многочисленные задачи. А конец года для них – это не только возможность подвести итоги, но и наметить планы на будущее. Волонтерские отряды Мозырского университета продолжают рассказывать о своей что ни на есть благородной миссии. Первая такая встреча по обмену опытом, мыслями и идеями среди волонтеров состоялась в прошлом декабре. Сейчас ребята продолжают экспериментировать с форматом. В следующем году отряды соберутся снова, но, чтобы побороться за первое место.