Въезд в пограничную полосу временно ограничен в трех районах Гомельской области

Ограничивается въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Документ «О мерах по обеспечению пограничной безопасности» опубликовали 21 декабря на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования. При этом есть исключения:

для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;

• к месту жительства (месту пребывания) и обратно;

• к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно;

• в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица.

Пограничная полоса — участок, прилегающий к государственной границе (в среднем на глубину до 10 км). По правилам для белорусов, въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней. Белорусы должны предварительно уведомить пограничников по телефону о своих намерениях посетить территорию пограничной полосы с определённой целью.