Прогноз развития сельского хозяйства четырех районов области на 2023 год обсудили на выездном совещании в исполкоме

Прогноз развития сельского хозяйства на 2023 год обсудили на выездном совещании в исполкоме. В президиуме лично губернатор Гомельской области Иван Крупко. Отчет держали руководители четырех районов – Мозырского, Ельского, Лельчицкого и Наровлянского. Это мероприятие – логическое продолжение совещания с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Напомним, серьезный разговор пошел в Гомеле в ноябре этого года. После него почти месяц отрабатывались программные вопросы, тщательно изучались те моменты, которые нуждаются в доработке. Итог – проведение такого рода совещаний, которые проводятся по всей области. Первый месяц зимы, а уже нужно готовиться к посевному сезону, планировать и реализовывать. Подробно остановились на каждой сфере – кормозаготовка, растениеводство, животноводство, привесы, надои. Мозырский район в плане плодородности земли находится не в самом выгодном положении, тем не менее, из года в год в лидерах. Формулой успеха делилась председатель райисполкома Елена Павлечко. Основные финансовые целевые показатели, выручка, рентабельность, соответственно заработная плата, запланированные объемы производства, в том числе и для кормовой базы сельскохозяйственных животных. На будущий сезон, помимо традиционных зерновых колосовых, будет высаживаться люцерна – зеленый белок для молочного производства. Уже сейчас активно подготавливается техника, почва под сев удобряется и напитывается. В целом, как было отмечено на мероприятии, сфера сельского хозяйства будет под особым контролем, за бесхозяйственность – строгий спрос с руководителей, так как на кону продовольственная безопасность региона.