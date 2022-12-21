Праздник к нам приходит! На «Телеканал «Мозырь» сегодня заглянули Дед Мороз и Снегурочка

Праздник к нам приходит! На «Телеканал «Мозырь» сегодня заглянул Дед Мороз. Конечно же, в сопровождении внучки Снегурочки! Сразу раскроем секрет: наша Снегурочка – умница и красавица, лучшая на Мзырщине и танцевала на губернаторском балу

Придя утром на работу, сотрудники телеканала не догадывались, что их день начнется с такого вот приятного сюрприза. Дарить ощущение новогоднего волшебства и надвигающегося чуда пришли главные герои этого праздника – Дед Мороз и Снегурочка. А вместе с ними главный подарок – символ будущего года, большой, длинноухий и пушистый кролик. Немного сказки не помешает и взрослым. Кстати, у Снегурочки есть один редкий дар. Она умеет перевоплощаться. Сегодня – внучка доброго волшебника, а совсем недавно она кружилась со своим партнером в танце на новогоднем губернаторском балу. Настоящие принц и принцесса из XIX века.

Элегантные наряды, полонез, вальс, графский дворец Румянцевых Паскевичей. Не удивительно, что эмоции до сих пор зашкаливают. Губернаторский новогодний бал – это подарок для сотни лучших ребят Гомельщины. Его они заслужили своими выдающимися успехами в учебе, творчестве и общественной жизни.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ