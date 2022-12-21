Волонтерство для мозырского студенчества – не просто слова. Завтра студенты педагогического университета проведут благотворительную ярмарку для маленькой мозырянки Лизы Теребовец. «Чудеса на Рождество». Благотворительная ярмарка пройдет завтра, 22 декабря, в Мозырском педуниверситете в корпусе по Рыжкова,36. Организаторами выступают студенты-волонтеры МГПУ. На ярмарке можно будет выбрать изделия ручной работы, которые станут новогодними подарками «с душой». Все вырученные средства направят в помощь трехлетней Лизе Теребовец. Маленькой мозырянке собирают средства на лекарство от СМА. Начало ярмарки в 12.00.