Вчера, 19 декабря, в деревне Борисковичи Мозырского района произошел пожар

Рано утром 19 декабря на пульт центра оперативного управление поступило тревожное сообщение – горит жилой дом в деревне Борисковичи. Спасатели оперативно прибыли на место вызова. Горела кровля деревянного дома, огонь быстро распространялся на постройку. Работники МЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Специалисты склоняются к версии, что причиной чрезвычайной ситуации стало нарушение правил эксплуатации печи.

Мозырский ГРОЧС призывает жителей района к предельной осторожности, нарушение правил противопожарной безопасности может привести к трагедии.