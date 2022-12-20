Ушастое счастье – символ приближающегося 2023 года. Как правильно заботиться о кроликах

Во многих зоомагазинах с приближением Нового года растет спрос на главный символ 2023-го – кролика. Люди приобретают его в качестве милого домашнего питомца, преподносят как подарок своим детям, родным и близким. Но так ли все безобидно для самого животного? Узнаем в сюжете.

Только взгляните на этого длинноухого, милого и пушистого зверька. Кто бы не захотел приобрести такого в качестве домашнего питомца? Тем более, кролик – символ следующего года. И было вполне ожидаемо, что спрос на этих животных в зоомагазинах будет расти. Их покупают, дарят, устраивают с ними фотосессии. Но так ли все безопасно для самих зверьков? Давайте разбираться.

Кроме просторного вольера с игрушками, сбалансированного и правильного питания, их также нужно приучать к рукам. А главное – не оставлять маленького зверя без присмотра или в его незакрытом домике. Кролик славится своей любовью испортить мебель и перегрызть провода.

В любом случае, приобретение домашнего питомца, к примеру, для ребенка – это способ научить его ответственности, состраданию и заботе об окружающих. Однако при выборе того или иного животного следует взвесить все «за» и «против», а также изучить все тонкости и правила ухода.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ