Рынок «Славянский» — место для ваших лучших покупок

Время всегда было и остается важным ресурсом. А в предновогодней суете каждая минута приобретает дополнительную ценность. Что делать, когда список покупок большой и разноплановый, а времени совсем мало? Мы знаем ответ: отправляйтесь на рынок «Славянский»!

Качественный сервис, хороший выбор и всё – от продуктов до стройматериалов и новогодних елок, — в одной локации. Возможно ли такое в современном Мозыре? Да, если речь идет о рынке «Славянский». Небольшой, компактный торговый городок на бульваре Малинина построили еще в прошлом столетии. С момента открытия он несколько раз перестраивался, и даже расширялся. Но всегда был и остается островком стабильности для малого бизнеса и покупателей, которым выгодно делать здесь покупки.

Найти свободные помещения под аренду на «Славянском» сложно. И это не удивительно: месторасположение практически в центре оживленного микрорайона и несколько остановок общественного транспорта вокруг обеспечивают постоянный трафик покупателей. Условия для торговли цивилизованные и не зависят от погодных условий: у каждого арендатора свой крытый павильон. А мозыряне и гости города могут закупаться на рынке в комфортных условиях. Игрушки и канцтовары, садово-огородные и школьные принадлежности, одежда и детские товары, стройматериалы, сантехника, электрика. Каждая торговая точка – отдельный маленький мир. За один поход на «Славянский» можно сдать в ремонт одежду, выбрать новые обои на кухню или красивый чехол для смартфона, заказать воздушные шары на праздники или букет для любимой, купить всё для праздничного стола – от фруктов и свежего мяса до алкогольной продукции. Продовольственная часть рынка – это больше двух десятков магазинчиков с товарами на любой вкус. Они расположены как внутри «Славянского», так и по внешнему периметру. Кстати, крупные торговые сети, чьи товары можно найти в супермаркете, открыли свои точки на рынке.

Выгодно отличается рынок «Славянский» своим подходом к благоустройству. У покупателей нет проблем с парковочными местами. А жители района приходят сюда не только за покупками, но и просто выпить кофе в уютной кофейне и в приятной компании. Напротив рынка – красивый сквер, который так любят мамы с маленькими детьми. В общем, хорошую репутацию, заработанную годами, здесь стараются беречь! Чтобы лично убедиться в этом, обязательно запланируйте предновогодний шоппинг на «Славянском». Выбрать сможете даже праздничную ёлку: и искусственных, и живых деревьев здесь – отличнейший выбор!