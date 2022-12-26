В период праздничных мероприятий милиция перейдет на усиленный вариант несения службы. В целях безопасности граждан

Для того чтобы обеспечить охрану общественного порядка, личную, имущественную и дорожную безопасность граждан во время рождественских и новогодних праздников, отдел внутренних дел принимает все необходимые меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений в период проведения праздничных мероприятий. Места их проведения обследуются вместе с работниками МЧС. Личный состав РОВД будет переведен на усиленный вариант несения службы, в местах проведения массовых мероприятий будет нести службу с целью обеспечения охраны общественного порядка. Меры безопасности будут усилены, места с наиболее массовым пребыванием граждан оградят турникетами, а пропуск зрителей будет производиться через контрольно-пропускные пункты с использованием как стационарных, так и ручных металлоискателей. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничить приход лиц в состоянии опьянения. В то же время в места проведения массовых мероприятий лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, допускаться не будут. Перед сотрудниками органов внутренних дел не ставится задача незамедлительного принятия мер административного воздействий к указанным лицам. Все решения принимаются индивидуально, исходя из состояния гражданина и его поведения. Чаще всего сотрудники милиции будут ограничиваться проведением профилактических бесед.