«Елка желаний» — добрый предновогодний проект. В канун зимних праздников в холле «Малининского» устанавливают елку, на которой, рядом с игрушками, письма детей. В них воспитанники детского дома рассказывают о своих мечтах. Кто-то очень хочет получить от Деда Мороза машинку, кто-то наушники или пауэрбанк. Каждый желающий может снять с елки письмо, купить подарок и оставить его у администратора ТЦ. Или лично привезти в Мозырский детский дом.
Рубрика: Новости
«Елка желаний» установлена в ТЦ «Малининский». Стать добрым волшебником для воспитанников Мозырского детского дома может каждый
26 декабря 2022, 18:50