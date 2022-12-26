Как на Мозырщине борются с незаконным распространением наркотиков, говорили сегодня на расширенном заседании райисполкома. Второй вопрос повестки дня – качество и эффективность работы спортивных учреждений района.

Какие меры принимаются на Мозырщине для борьбы с незаконным оборотом наркотиков? Как не допустить вовлечение в наркобизнес подростков? И сколько наркотиков изъято в этом году на территории района? Актуальную и серьезную для общества тему обсудили на заседании райисполкома.

Всего за 11 месяцев уходящего года по линии незаконного оборота наркотиков на территории района выявлено 54 преступления. Изъято более 800 граммов наркотиков и психотропов, 40 таблеток Трамадола, уничтожено 313 килограммов наркосодержащих растений и более 13 килограммов насвая. Особый акцент в профилактической работе — на несовершеннолетних.

Достучаться до каждого ребенка пробуют посредством средств массовой информации, Интернета и соцсетей, через медиков и общественные организации, с помощью педагогов и родителей. Используются методы шоковой терапии. Такие, как показательные аресты или встречи с бывшими наркоманами. Реализуют креативные проекты. Кстати, один из действенных методов профилактики – вовлечение детей и подростков в занятия спортом. Сегодня на Мозырщине созданы хорошие условия: есть 3 стадиона, гребных, 1 горнолыжная база, 50 спортзалов, большой городской бассейн, 12 мини-бассейнов в детских садах. Всего физкультурой и спортом, по официальным данным, занимаются 35 тысяч жителей района. О загрузке спортобъектов на заседании рассказала начальник отдела спорта и туризма Мозырского райисполкома Галина Костяшкина. Если в прошлом году посещаемость объектов снизилась из-за эпидситуации, то в сезоне-2022 мозыряне вернулись к активным занятиям: загрузка физкультурно-спортивных объектов по посещаемости населением составляет почти 85%. Самые популярные – ФОЦ «Полесье-Арена» и спорткомплекс на бульваре Дружбы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ