«Мой адрес — Советский Союз». Вечер-концерт, посвященный 100-летию образования СССР

В городском дворце культуры прошел вечер-концерт «Мой адрес — Советский Союз», посвященный 100-летию образования СССР.

Мозыряне собрались в городском Дворце культуры, чтобы вместе окунуться в советское прошлое. Время выбрано не случайно. 30 декабря 1922 было образовано государство, занимавшее почти 1\6 часть обитаемой суши Земли, где проживало 260 миллионов советских граждан, которые разговаривали на 130 языках. Это был Союз Советских Социалистических Республик. В холле расположилось несколько экспозиций, посвященных целой эпохе СССР. Все гости могли ознакомиться с раритетами и перенестись в прошлое. Сам вечер-концерт назвали известными песенными строками «Мой адрес – Советский Союз». Организаторы мероприятия подошли к делу креативно-ностальгически. Чего стоит архивная видеоподборка тех времен. Как работали и отдыхали, занимались спортом и праздновали Первоймай. Сам концерт стал аккумулятором творческих брендов страны Советов, отсылки к известным всенародно любимым кинофильмам, шлягерам. Были коллаборации известных советских певцов и современных мозырских исполнителей. Вот такая связь поколений.

Советская традиция, которая прижилась и в современной Беларуси – это чествование людей труда. Грамотами и благодарностями поощрили представителей различных сфер: здравоохранения, образования, предприятий и организаций. Конечно, неотъемлемая часть советской эпохи – коммунистическая партия.

В зрительном зале помимо тех, кто помнит времена Советского Союза, много тех, кто об этой эпохе знает только по рассказам, фильмам и учебникам истории. Вечер-концерт объединил мозырян разных возрастов. Каждый музыкальный номер встречали бурными овациями.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ