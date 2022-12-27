Не Лапландия, не Великий Устюг, а что ни на есть историческое сердце Мозыря. В свою Новогоднюю резиденцию, на Замковую гору, приглашают Деды Морозы

Лужи, туман и плюсовая температура. Конечно, далеко не волшебная погода, но встречать 2023 надо, как и надеяться, что он обязательно будет лучше уходящего. Традиционно перед новогодними праздниками местом постоянной дислокации главных персонажей становится Мозырский замок. Кстати, здесь есть красивая собственная елка. Даже снег остался, из которого успели вылепить позитивного снеговика, правда, из-за температурного плюса он худеет не по дням, а по часам. Тем не менее, на настроении юных зрителей новогоднего представления погодные аномалии абсолютно не отражаются. Ребята ждут чуда, искренне верят в Деда Мороза и в то, что он обязательно исполнит их мечты.

В этом году новогоднее представление – это интерактивный квест под названием «Загадка зимнего замка». Новогодние персонажи, княгиня, Баба–Яга, Снегурочка и целых два Деда Мороза задают ребятам различные задания, которые они должны выполнить. В целом, вся концепция игры построена на том, чтобы найти Главного Красного Деда Мороза, а параллельно получить порцию различного рода активностей и позитива. Попасть в домик Бабы- Яги импровизированным снежком, наперегонки пробежать на метле, расшифровать шифры и, конечно, главный новогодний танец – вокругелочный хоровод. А в свою очередь сказочные персонажи говорят, настроение не нужно ловить из вне, праздник нужно создавать внутри себя.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ