В Мозырском РОВД подвели итоги сразу двух конкурсов, которые проводились среди детей сотрудников Мозырского РОВД. Творческие соревнования были посвящены «Всемирному дню без сигарет» и встрече Нового года.

Конец года – самое время подводить итоги. В Мозырском РОВД подвели итоги сразу двух конкурсов «Зимние забавы» и «Курению –НЕТ». В первом случае, детям сотрудников было предложено креативно выполнить атрибуты Нового года, а во втором творчески изобразить вредные привычки и в, целом, актуальность ведения здорового образа жизни. Юных победителей чествовали в актовом зале грамотами и сладкими призами.

Картины, созданные Ко всемирному дню некурения отдают недетской глубиной и философской задумкой, а новогодние сувениры позитивные, яркие, создают действительно праздничное настроение. Проведение творческих конкурсов среди детей сотрудников Мозырского РОВД – это традиция.

В этом году МВД пошло еще дальше и предложило не только детям сотрудников, но всем ребятам Беларуси написать письмо Министру внутренних дел Ивану Кубракову и рассказать о том, что хорошего они совершили в уходящем году. Итоги конкурса будут подведены в самое ближайшее время.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ