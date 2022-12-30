Новогодний праздник в Мозырском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов

В Мозырском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов предновогодняя суета. Дружный коллектив учреждения постарался порадовать своих подопечных веселой праздничной программой. Это настоящий сюрприз для тех, кто нуждается в поддержке и просто в хорошем настроении.

Много подарков и теплых слов, много искренности и доброты. И зрители, и артисты получили заряд хорошего настроения и порцию ярких впечатлений. Здесь особая публика, очень искренняя. И это видно на кадрах. Неподдельная радость и смех. Можно смело утверждать, этот день подопечные дома-интерната запомнят надолго: душевный праздник по-настоящему объединил всех.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ