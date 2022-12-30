Мозырский опытный лесхоз поздравил ветерана Великой отечественной войны Василия Грамовича с наступающим Новым годом

В деревне Бобренята сегодня дарили подарки. В праздничном прайсе – живая елочка и хорошее настроение. Адресат один – ветеран Великой Отечественной войны Василий Грамович. Василию Андреевичу 94 года. 42 из них он проработал в Мозырском опытном лесхозе. Представители этого предприятия навещают ветерана часто, но в канун Нового года – впервые. Живой символ праздника – в кадке с землей. После дерево можно будет пересадить на приусадебный участок. Необычную акцию инициировало Министерство лесного хозяйства, и поддержали лесхозы всей страны.

Заглянули в гости к ветерану и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Вместе с Василием Андреевичем пели праздничные частушки, заряжая позитивом перед Новым Годом и Рождеством.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ