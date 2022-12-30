Акция «Наши дети» в детской больнице

На мозырской карте благотворительного марафона «Наши дети» – новые адреса. Накануне гости в лице председателя райисполкома Елены Павлечко и представителей общественной организации «Белая Русь» побывали в городской детской больнице. Учреждению здравоохранения передали важный подарок – сертификат на четыре тысячи рублей. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы. А после – праздничное представление у елки и стихи Дедушке Морозу.

За позитивную атмосферу и волшебство отвечали сказочные герои. Дед Мороз, Снегурочка и их помощники вручали детям сладкие подарки. Их в детскую больницу ежегодно приобретают при поддержке известного мецената Воскана Чобоняна. Новогодние наборы получат и дети, которые остались в палатах. Всего у акции – более 60-ти маленьких адресатов. Главное пожелание, прозвучавшее на этом утреннике – чтобы праздник дети вместе с родителями встретили дома. В целом, к проекту «Наши дети» на Мозырщине присоединились сотни мозырян – чиновники, депутаты, милиционеры, военнослужащие, активисты общественных организаций, учителя, врачи… Люди разных профессий, разных увлечений, объединенные желанием творить добро.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ