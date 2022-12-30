О правилах безопасности накануне Нового года говорили в шестой школе

Элетричество, газ – это свет и тепло в домах, соответственно, комфорт. В тоже время нарушение правил пользование может привести к трагедии. В дни новогодних каникул особенно важно напомнить детям о безопасности. Профилактическое мероприятие прошло в шестой школе. Организатором такого внеклассного часа стал представители Мозырского отделения Госэнергогазнадзора. Правила безопасности в доступной для ребят форме, специалисты постарались преподнести информацию так, чтобы она могла легко усвоиться, урок прошел весьма занимательно. Основные правила безопасности через красочную анимацию, игры и викторины. Многое ребята уже знают. Отдельное внимание специалисты Госэнергонадзора уделили актуальному сейчас, яркому новогоднему украшению – электрическим гирляндам. Напомним правила безопасности и нашим зрителям. Все элементы не должны иметь механических повреждений, а изоляция проводов должна быть целой.

Екатерина Горбачёва. Юрий Горобец. ТКМ