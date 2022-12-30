С вами 365 дней в году. Компания Морс поздравляет всех с наступающим Новым годом!

2022 год для компании Морс был особо успешным. Как всегда, мы заводили в ваши дома интернет и телевиденье, мы были на связи с вами все 365 дней. Наша абонентская семья постепенно росла.

Летом этого года Морс приступил к тестированию новой версии цифрового TB. Телевидение без спутниковых тарелок, приставок, дополнительных пультов и проводов, качественная, буквально живая телевизионная картинка и возможность управлять телевизионным контентом. Сегодня IP TV от компании «Морс» набирает популярность. Вместе мы проводили самые важные праздники, радовали и радовались вместе с вами. На праздничных площадках Морса в парке всегда было многолюдно. Треугольные, зубастые лица популярных персонажей компьютерной игры Хагги Вагги и Кисси Мисси вызывали только положительные эмоции, особенно у самых юных гостей праздника. Дети с удовольствием падали в объятия пушистых игрушек. А гигантский плюшевый медведь Барни раздавал позитив и искрение эмоции не только малышам, но и взрослым. Сфотографироваться с мишкой смогли все желающие.

Этим летом наш розовый оазис на Комсомольской цвел и благоухал на радость всем мозырянам. Искрение старания сотрудников заметили и оценили городские власти. В день рождения Мозыря на главной сцене компании вручили благодарность за особый вклад в благоустройство и озеленение города.

А еще 2022 год стал для Морса юбилейным. Компания отметила 20-летие со дня основания. За два десятилетия Морс завоевал доверие тысяч абонентов. 365 дней уходящего 2022-ого подарили нам много новых друзей, ярких праздничных дней и трудовых будней. И мы уверены, что следующий год обязательно будет еще лучше! Мы любим свою работу и ценим каждого, кто доверился нам! Компания Морс поздравляет всех с уходящим старым и наступающим Новым годом!