В Лунинецком районе вчера столкнулись «Опель» и фура под управлением 29-тилетнего мозырянина

По информации ГАИ Брестского УВД, 20 декабря около 10.30 на 365 километре автодороги М-10 46-летний житель Лунинецкого района на автомобиле «Oпель» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ДАФ» под управлением 29-летнего жителя Мозыря. От удара «Опель» съехал в кювет, а его водитель травмами был доставлен в больницу. Водитель фуры не пострадал.