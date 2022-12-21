Жительница Бреста разметила объявление о продаже мотоцикла, получила задаток от мозырянина и «пропала»

В милицию обратился 22-летний житель Мозыря и рассказал, что стал жертвой мошенника в интернете. Установлено, что молодой человек хотел купить мотоцикл. Нашел объявление о продаже в интернете, начал вести переписку с продавцом, тот потребовал предоплату в размере 250 рублей. Их необходимо было перевести денежным переводом на банковский счёт продавца. После осуществления перевода через инфокиоск, продавец перестал выходить на связь с потерпевшим, о чём молодой человек сообщил в милицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители Московского РУВД г. Бреста установили, что к мошенничеству причастна 35-летняя брестчанка. Действиям фигурантки следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.