Сегодня яркими огнями загорелась главная елка Мозыря. В городской Дворец культуры сотни маленьких мозырян пришли на большой праздник

В фойе городского Дворца культуры позитивная праздничная предновогодняя суматоха. Принцы и принцессы, снеговички, а еще много символов наступающего 2023 – милых кроликов и котиков. Работает волшебная почта. Сотрудники – сказочное эльфы, тоже с нетерпением ждут праздника. Начальница почты Берегиня выступила в качестве посредника между юными жителями Мозырщины и аккумулировала все новогодние пожелания, принимались они в сугубо письменном виде. После они будут переданы непосредственно в резиденцию Деда мороза в Беловежскую пущу. Уникальной возможностью написать письмо Деду Морозу воспользовалась и начальник отдела образования Лариса Попкова. Уходящий 2022 был весьма стрессовым. Поэтому даже у юных участников главной районной елки нематериальные желания. Сделать праздничный аквагримм, многочисленные фото с главными новогодними персонажами, запечатлеться в ярких фотозонах, попытать удачу в лотерее или просто весело провести время в компании друзей.

На главную районную елку в городском Дворце культуры пригласили представителей учреждений образования как города, так и района.

Официальное открытие праздника прошло на сцене Дворца культуры. На главное районное мероприятие пригласили победителей олимпиад, конкурсов, акций и фестиваль. Мозырщина славится своими талантами, поэтому в зрительном зале не было свободных мест.

Новогоднее представление было построено на традиционном противоборстве добра и зла. Но сама подача была необычна. Музыкальный фон – популярные попсовые композиции, много песен и танцев, креативные персонажи, в том числе и Белоснежка с тысячами подписчиками в Инстаграмм, обыграли тему и ящика Пандоры, который выпустил КОВИД. Динамично, ярко, интерактивно. Это представление запомнится не только юной публике, но и взрослым зрителям.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ