Сотрудники Мозырского ЗАГСа празднуют 105 лет со Дня образования службы. 18 декабря 1917 года советской властью был издан Декрет «О гражданском браке»

За 105 лет множество влюбленных пар произнесли заветное «да» в стенах органов ЗАГС. Большое количество счастливых родителей получили здесь первые документы своих новорожденных малышей. Уже больше века люди приходят сюда в связи с радостными и печальными событиями своей жизни. За это время служба записи актов гражданского состояния прошла немало трансформаций. К слову, таких подробностей в записях, будь то свидетельство о рождении или о браке, не было до 1944 года. Сейчас куда проще узнать и отследить информацию. Что же касается настоящего. Работники ЗАГСа ежедневно сталкиваются с различными событиями в жизни людей. Начиная от регистрации рождения нового гражданина и заканчивая последней записью в жизненном пути человека. А значит, им приходится быть не только грамотными специалистами, но и немного психологами.

105 лет. Уникальный юбилей структуры, которая хранит сведения о важнейших жизненных этапах каждого из нас.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ.