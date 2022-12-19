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Рубрика: Новости

Сотрудники Мозырского ЗАГСа празднуют 105 лет со Дня образования службы. 18 декабря 1917 года советской властью был издан Декрет «О гражданском браке»

19 декабря 2022, 18:34

За 105 лет множество влюбленных пар произнесли заветное «да» в стенах органов ЗАГС. Большое количество счастливых родителей получили здесь первые документы своих новорожденных малышей. Уже больше века люди приходят сюда в связи с радостными и печальными событиями своей жизни. За это время служба записи актов гражданского состояния прошла немало трансформаций. К слову, таких подробностей в записях, будь то свидетельство о рождении или о браке, не было до 1944 года. Сейчас куда проще узнать и отследить информацию. Что же касается настоящего. Работники ЗАГСа ежедневно сталкиваются с различными событиями в жизни людей. Начиная от регистрации рождения нового гражданина и заканчивая последней записью в жизненном пути человека. А значит, им приходится быть не только грамотными специалистами, но и немного психологами.
105 лет. Уникальный юбилей структуры, которая хранит сведения о важнейших жизненных этапах каждого из нас.
Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ.

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