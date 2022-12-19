960 рублей. Столько стоит самая дорогая живая елка в Гомельской области. Кто может стать её счастливым обладателем?

Главный новогодний символ в канун праздников находится под пристальным вниманием лесничих и… милиции! Купить живое пушистое дерево на елочном базаре – не проблема. Выбор хороший, цены – приемлемые! Но желающие спилить елку в лесу до сих пор находятся. Между тем, самостоятельно добытое дерево обойдется в несколько десятков раз дороже. В соответствии со статьей 16.17 Республики Беларусь об административных правонарушениях, незаконная рубка в зависимости от категории лесов, влечет наложение штрафа на физическое лицо до 30 базовых величин, что составляет 960 рублей. Помимо штрафа, нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный окружающей среде, за каждое срубленное им дерево. Заготовкой ёлок для новогодних праздников вправе заниматься организации и индивидуальные предприниматели. Поэтому, где бы вы не приобрели дерево, рекомендуем сохранять чек или иной документ, подтверждающий законность покупки. В таком случае, при встрече с инспектором охраны животного и растительного мира, не возникнет вопросов.