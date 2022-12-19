Цирковая студия «Арена» готовит свой подарок мозырянам в канун новогодних праздников. С 24 декабря стартуют показы нового представления «Секреты волшебного леса»

На традиционное яркое предпраздничное представление мозырских детей и их родителей приглашает Центр циркового искусства «Арена». Новое яркое цирковое представление от этих артистов— подарок, уже ставший традиционным в дни зимних каникул. Несколько лет подряд выступления юных акробатов и гимнастов проходят с полным аншлагом. Ходят слухи, что шоу 2022-го года — «Секреты волшебного леса», — удивит даже самых взыскательных поклонников прославленного коллектива. В нем органично соединятся оригинальные, разнообразные по жанрам номера в исполнении титулованных артистов. Оценить мастерство цирковых звезд, декорации, костюмы и световые спецэффекты можно будет уже с 24 декабря. Показы запланированы на каждый день вплоть до 4 января. Кроме 31 декабря и 1 января. Билеты можно приобрести в кассе центра циркового искусства «Арена».