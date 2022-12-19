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Рубрика: Новости

Сегодня православные верующие отмечают день одного из самых почитаемых в христианстве святых – Николая Чудотворца

19 декабря 2022, 18:39

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