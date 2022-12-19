Информационная встреча прошла на базе ОАО «Мозырьтехсервис»

В ОАО «Мозырьтехсервис» сегодня принимали многочисленных гостей. На информационную встречу с коллективом пригласили представителей структурных подразделений Мозырского райисполкома, центральной городской поликлиники, правоохранительных органов. Главная тема для обсуждения — основные направления государственной политики в области информационной безопасности. Особое внимание уделили ситуации в сфере противодействия киберпреступности. Вишинг, фишинг, сватинг – это уже не просто заимствованные слова. Это виды реальных киберугроз, с которыми мозыряне в этом году столкнулись в очень большом количестве. Перед стартом школьных каникул с родителями, присутствующими в зале, говорили о безопасности жизни и здоровья детей в период зимних каникул. Не теряет актуальности тема производственного травматизма. Обсудили участники встречи и вопросы ценообразования и ценорегулирования. Представители трудового коллектива смогли задать чиновникам интересующие вопросы. Подобные информационные встречи полезны как для рядовых граждан, так и для руководящего состава. Население получает информацию из первых уст, госслужащие в свою очередь узнают о проблемах, причем касающихся как целого предприятия, так и каждого отдельного человека.