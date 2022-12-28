«Секреты волшебного леса». Артисты Центра циркового искусства «Арена» продолжают радовать своим новым театрально-цирковым шоу

Артисты Центра циркового искусства «Арена» продолжают радовать своим новым театрально-цирковым шоу. Добрая, волшебная история. То, что и нужно зрителям в преддверии Нового года

Артисты центра циркового искусства «Арена» накануне главного зимнего праздника постарались добавить в будни мозырян еще немного магии и волшебства. Каждый, кто сидит в зрительном зале, завороженно следит за происходящим на сцене. Еще бы, перед ними – заколдованный лес с его таинственными обитателями. А каждые десять лет перед Новым годом тайны этого леса оживают и наполняются волшебством.

Удивление, радость, восторг… Эти эмоции у зрителей сменяли друг друга от номера к номеру. Многие, кстати, были показаны впервые. Не удивительно, что от некоторых из них у находящихся в зале захватывало дух.

По словам режиссера ГУ «Центр циркового искусства «Арена» Сергея Кузнецова, на создание этой удивительной истории его вдохновил личный опыт. Это, скажем так, то, что хотел сказать автор. Может быть, на это понадобится немного больше времени, но со временем мечты действительно сбываются.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ.