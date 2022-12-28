Гости и воспитанники Мозырского детского дома стали счастливыми пассажирами «Новогоднего рейса-2023»

Актовый зал – салон огромного лайнера, вместо стюардесс – Снегурочка с помощницей. За штурвалом, понятное дело, Дед Мороз, второй пилот – Снеговик. А вот в качестве пассажиров – ребята, воспитанники детского дома и многочисленные гости. За бортом – музыка, атмосфера – танцевальная. Полет в 2023 стартовал. Как всегда, весело, ярко и по-семейному. Пассажиры лайнера обменивались подарками. От ребят – многочисленные номера. Признались, готовились долго: вместе с педагогами писали сценарий, выбрали репертуар, делили роли. Как итог – взлет отличный. Волнение практически не заметно. Оно и понятно, ведь готовились. А вот это – профессионалы в танце. Подарок от друзей-партнеров – «Палеской зорачкi». Забегая вперед, расскажем – еще одни давние друзья заглянули с музыкальными поздравлениями — стайка очаровательных зайцев, которым совершенно не все равно, это учащиеся областного лицея. Мелодии сменяли друг друга. Уже взрослых пассажиров лайнера закружила в танце «Метель- завируха». Была и народная «Рэчанька». Деду Морозу и Снегурочкам-стюардессам компанию разбавили колоритные полесские дамы. Обычно на обычных утренниках злая Баба Яга крадет Деда мороза. Тут искали не менее колоритного белорусского Лявона. Его роль примеряли на себе и спасатели, и нефтепереработчики. А после настало «время Х». Как вы догадались, время пожеланий и подарков. Их было много, все они были искренние, от души и очень нужные.

Время волшебства продолжается, ведь в этом зале будут раздавать подарки и будут звучать теплые слова до самого Рождества. А пока и дети, и взрослые загадали желание. На борту этого волшебного лайнера у многих оно было общим – чтобы все дети летели по жизни исключительно в объятьях своих родителей.

Светлана Грудько, Вячеслав Припинов. ТКМ