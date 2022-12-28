При финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в театре прошел новогодний утренник

Новогодних концертов, сказок и представлений перед любимым праздником детей и взрослых никогда не бывает слишком много. На этот раз у рождественской елки в холле драмтеатра собрались ребята практически из всех районов гомельской области. Для них от добрых зимних волшебников, а ими стали Посольство Российской Федерации в Беларуси и Гомельское областное отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество» – сюрпризы, подарки, а главное – незабываемые, полные радости и детского восторга впечатления. Проведение подобных мероприятий – давнишняя традиция. Поначалу такие елки устраивали только в областных центрах.

Новый год для этих ребят – время чудес, оживших сказок, самых счастливых эмоций и радостных улыбок. Именно такая атмосфера была на новогодней игровой программе. Здесь все — дети и взрослые, могли представить себя героями сказки, поверить в волшебство и загадать самые заветные желания. Но и на этом сюрпризы не закончились. Время для самого главного – доброй, новогодней, семейной и поучительной сказки.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ