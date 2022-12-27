Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям правила поведения во время снегопада и гололеда

Зима – время года не простое. Особенно для автомобилистов. Особенно, если на улице обильный снегопад, а дорогу покрывает слой льда. В такую погоду водителям необходимо соблюдать некоторые правила поведения на дороге. Важно выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений. Особую внимательность стоит соблюдать на мостах, путепроводах, на закруглениях, спусках и подъемах, на участках дорог среди водоемов. А при подъезде к пешеходным переходам нужно обязательно снизить скорость. Также госавтоинспекция советует водителям при планировании дальних поездок учитывать погодные условия, состояние личного транспорта, собственные навыки и опыт вождения. Особенно это касается тех, кто отправляется в ближайшие сутки на дальние расстояния.