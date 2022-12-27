Пульмонологическое отделение Мозырской городской больницы открылось после ремонта

Уют и комфорт для каждого пациента. В Мозырской городской больнице после ремонта открыли пульмонологическое отделение. Кардинальные перемены стали возможны, благодаря помощи всех жителей района.

Всего на текущий ремонт затрачено без малого 114 тысяч рублей. Это средства, заработанные на районном субботнике. Теперь здесь светлые уютные палаты, удобные санузлы, заменена сантехника и электрика. Невооруженным взглядом заметны «косметические» изменения. Комфортные условия будут способствовать скорейшему выздоровлению. В пульмонологию поступают пациенты с болезнями дыхательных путей. Врачи и медсестры этого отделения были на передовой во время пандемии коронавируса. Тогда экзамен на прочность выдержали достойно! Сегодня, с особой благодарностью, говорят о переменах к лучшему. Открытие пульмонологии после ремонта стало отличным подарком к Новому году для жителей всего региона. Отметим, в текущем году это второе отделение горбольницы, где был сделан большой ремонт. Еще в зимой пациентов начали принимать в новом кардиологическом отделении №2.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ