ППС спешит на помощь. Патрули помогли водителю авто выехать со двора

В нынешнем сезоне зима пришла рано, с обильным снегом и минусовой температурой. Это осложнило жизнь автовладельцам. Наряд патрульно-постовой службы мозырской милиции помог водителю, который не мог выехать со двора, буксовал на протяжении получаса. Правоохранители толкали авто до чистого участка дороги. Водитель смог выехать, а милиционеры продолжили нести дежурство. В патрульно-постовой службе милиции подчеркивают, что, несмотря на то, что их первостепенная задача – это предупреждение и раскрытие преступлений, сотрудники всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.