В Мозыре девушка решила срезать путь по озеру и провалилась под лёд. Её спас прохожий

Воскресным вечером 4 декабря 19-летняя учащаяся колледжа возвращалась в общежитие. Путь решила срезать по льду – через Бобровское озеро. Стоит отметить, что лед на озере выглядит достаточно крепким. Днем даже были замечены люди на коньках. Но в какой-то момент он треснул, девушка оказалась в воде, начала звать на помощь. Ее крики услышал прохожий мужчина, он вытащил ее из воды, после вызвал скорую. С диагнозом «переохлаждение» девушку доставили в больницу.

Тем временем спасатели ещё раз предупреждают об опасности выхода на ещё не окрепший лёд в начале зимы. Выпавший снег скрывает промоины, а перепады температуры негативно влияют на структуру и прочность льда. Безопасным в пресной воде считается лёд толщиной не менее 10 см. При этом стоит обратить внимание на его оттенок и прозрачность. Синеватый или «с зеленью» лёд считается прочным, и чем прозрачнее ледовое покрытие, тем оно прочней. Матово-белый или с желтизной цвет свидетельствует о ненадежности.