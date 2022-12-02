Накануне Дня инвалида. Праздник в «Радуге»

В центре «Радуга» очень любят гостей и праздники. Ведь для воспитанников – это не просто мероприятие, это всплеск эмоций, а для сотрудников и родителей – важная составляющая социокультурной реабилитации их деток. У ребят праздник вызывает особые эмоции. Накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в особенном центре прошел особенный концерт. Каждый номер – это результат тщательной кропотливой подготовки, десятки репетиций, чтобы получить яркий и трогающий за душу конечный результат. На данный момент здесь находится 50 пациентов разного возраста, по правилам, реабилитацию могут проходить инвалиды от 3 до 31 года. Пациенты «Радуга» находятся здесь на дневном стационаре. Ребята гармонично развиваются, а в это время их родители могут при необходимости реализовать себя в профессиональном плане или просто отдохнуть. В центре многоуровневая реабилитация: медицинская, педагогическая и дефектологическая, психологическая и социальная и даже музыкальная. К каждому воспитаннику – индивидуальный подход, с учетом диагноза и возможностей.