Комитет госконтроля и профсоюзы области проверили стабилизационные фонды

Калинковичское фермерское хозяйство «Яблоневый сад» –- одно из главных овощехранилищ Гомельской области. Стратегическая продукция, так сказать, продуктовая подушка безопасности, –яблоки разных сортов, картофель, капуста, свекла, морковь поставляются для розничной торговли, общественного питания, а также бюджетным организациям для организации питания. Проверить состояние стабилизационного фонда, условия хранения, ассортимент, количество, договора на поставки приехали представители Профсоюза совместно со специалистами Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также Комитет госконтроля.

Главная задача такого рода мониторинга стабилизационных фондов на предприятиях – проверить наличие и доступность закладываемой продукции. К слову, стабилизационные фонды продовольственных товаров, которые утверждают в стране каждый год, призваны обеспечить торговые сети овощами в межсезонье. Эта традиция – одно из ценных наследий советской эпохи, которое сохранили в современной Беларуси. Главный плюс стабфондов –продукция обходится покупателю дешевле.

Фермерское хозяйство «Яблоневый сад» Александра Бондарчука было основано в 1997 году и за 25-лет стало одним из лучших в области производителем плодоовощной продукции. 2022 стал особо урожайным.

Мониторинг стабилизационных фондов, а также цен на стратегическую продукцию в розничной сети продолжится.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ