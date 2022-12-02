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Рубрика: Новости

Во Дворце культуры нефтереработчиков прошла встреча руководства ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» с профсоюзным активом предприятия

2 декабря 2022, 18:41

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