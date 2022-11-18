«Зимняя вишня». Накануне Дня ракетных войск и артиллерии в 15 школе заложили вишневую аллею

18 ноября в Мозыре выпал первый снег. Но эта пятница в 15 школе запомнится не только погодным сюрпризом. В этом учреждения образования заложили аллею из вишневых деревьев. Событие планировали заранее, пригласили множество гостей. Садоводческую акцию трансформировали в памятную, по случаю даже митинг устроили, с торжественными речами. Дата закладки аллеи выбрана не случайно, завтра 19 ноября, в Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. А 15 школа тесно взаимодействует с Мозырской ветеранской организацией ракетчиков. После митинга гости и школьники приступили к посадке. 24 дерева обрели свой дом на территории 15 школы. После ребята воспользовались возможностью и поиграли в снежки из первого в этом сезоне снега. Кстати, это далеко не первые плодовые деревья, высаженные на территории 15 школы. Яблоневый сад уже давно плодоносит.

В целом, мероприятие получилось позитивным. Одноклассницы шутили, что теперь ребятам осталось только дома построить и сыновей родить, а деревья они уже посадили.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ