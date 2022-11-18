На рынке труда Мозырщины сложилась весьма необычная ситуация: количество заявленных вакансий в разы превышает число безработных. На данный момент в центре занятости на официальном учете безработных состоит 71 человек, а вакансий 1257, из них большинство – это рабочие профессии. Нужны инженеры, представители строительных специальностей, разнорабочие, уборщицы. Чтобы наниматели и те, кто ищет себе место трудоустройства, и проводятся ярмарки вакансий.

А еще ярмарка вакансий – это возможность для соискателей места работы получить информацию из первых уст, найти ответы на интересующие вопросы. Проведение мероприятия всегда анонсируется, поэтому и получается многочисленным. Для тех, кто хочет открыть свое дело и нуждается в первоначальном капитале, есть вариант выделения субсидии. Для этого нужно обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защиты. В прошлом году финансовой поддержкой воспользовалось несколько десятков человек. Кстати, управление по труду, занятости и социальной защите проводит комплектацию групп на профессиональное обучение , обучающие курсы для безработных граждан и выпускников. Благодаря этому можно освоить такие специальности как продавец, повар, мастер маникюра-педикюра, швея, плиточник-облицовщик, водитель погрузчика, машинист кочегар , и даже есть возможность ознакомиться с азами предпринимательской деятельности. Оплата за счет фонда социальной защиты, в период обучения выплачивается стипендия, срок обучения засчитывается в трудовой стаж. Всю дополнительную информацию, а также полный перечень специальностей можно узнать по адресу Советская, 114 кабинет 4, либо по номерам телефона 8-0236-25-12-98, 8-033-315-15-88